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انطلاق أول قمر اصطناعي كويتي من قاعدة بولاية فلوريدا الأمريكية

11:28 م الأربعاء 30 يونيو 2021
انطلاق أول قمر اصطناعي كويتي من قاعدة بولاية فلوريدا الأمريكية

أرشيفية

الكويت - (أ ش أ)

أعلن مؤسس ومدير عام شركة الفضاء المداري الكويتية الدكتور بسام الفيلي، اليوم الأربعاء، عن انطلاق أول قمر اصطناعي كويتي "قمر الكويت"، من قاعدة إطلاق الصواريخ الفضائية "كيب كانافيرال" في ولاية فلوريدا الأمريكية.

وأوضح الفيلي، في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن قمر الكويت عبارة عن خطوة جديدة في رحلة الكويت للفضاء، ويستهدف بناء القدرات الكويتية في تصميم وتجميع الأقمار الاصطناعية وتطوير تكنولوجيا الاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية، قائلًا "قبل 6 أشهر نجحنا في إطلاق أول تجربة علمية من الكويت للفضاء، واليوم شهدنا إطلاق أول قمر اصطناعي باسم الكويت، ومستمرون في الخطوات باتجاه بناء القدرات الكويتية في مجال الفضاء، وتأسيس برنامج فضاء كويتي أسوة بالدول الشقيقة المجاورة".

وتأسست شركة الفضاء المداري الكويتية في أغسطس عام 2018 وهي أول شركة في العالم العربي توفر الوصول إلى الفضاء، من خلال تقنية (كيوب سات) وتقدم الشركة خدمات لتصميم وبناء واختبار وتشغيل هذه التقنية للطلاب والهواة لمساعدتهم على اكتساب المعرفة.

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بسام الفيلي الكويت اطلاق قمر صناعي فلوريدا

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