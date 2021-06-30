وفاة وزير الدفاع الأمريكي الأسبق دونالد رامسفيلد

واشنطن - (بي بي سي)

أعلنت عائلة وزير الدفاع الأمريكي السابق دونالد رامسفيلد، أحد مهندسي غزو العراق، أنه توفي عن عمر يناهز 88 عاما.

وخدم رامسفيلد في عهد الرئيس جورج دبليو بوش، وكان من أبرز المؤيدين لـ"حرب (إدارة بوش) على الإرهاب".

وغزت القوات الأمريكية أفغانستان بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001. وفي عام 2003، غزت الولايات المتحدة العراق.

واستقال رامسفيلد في عام 2006 من منصبه وسط اضطرابات ما بعد الحرب في العراق، لكنه دافع بشدة عن موقفه تجاه الغزو.