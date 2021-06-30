مسؤولة بالصحة الأمريكية: المُلقحون آمنون ضد تحورات "كورونا

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

قالت مديرة المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها روشيل والينسكي، اليوم الأربعاء، إن الذين تلقوا جرعتي اللقاح وتم تطعيمهم بالكامل ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، باتوا "آمنين" من التحورات الأخرى للفيروس ولا يحتاجون لارتداء الأقنعة الطبية، مؤكدة على التعليمات السابقة لمراكز السيطرة على الأمراض رغم دعوات بعض المنظمات الأخرى للحفاظ على ارتداء الكمامات.

وتعود نصيحة استمرار ارتداء الأقنعة الطبية حتى بعد التطعيم الكامل ضد فيروس كورونا إلى عدة توصيات من منظمة الصحة العالمية وبعض مسئولي الصحة المحليين في الولايات المتحدة الأمريكية، باستمرار ارتداء الأقنعة الطبية في الأماكن العامة المغلقة كإجراء احترازي.

وأكدت والينسكي -حسب ما نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية- أن توجيهات المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها لم تتغير وهي تنص على عدم حاجة المُلقحين ضد الفيروس لارتداء أقنعة طبية، مضيفة: "إذا كنت مُلقحا، فأنت آمن من تحورات الفيروس المنتشرة في الولايات المتحدة".

وردا على توصيات منظمة الصحة العالمية، قالت والينسكي إن المنظمة الدولية تتعامل مع وضع على مستوى العالم حيث تعتبر أعداد مُتلقي اللقاح أقل بكثير من الولايات المتحدة، ونظرا لاختلاف نطاق التلقيح على مستوى العالم فإن منظمة الصحة العالمية تصدر نصائح أكثر حرصا.