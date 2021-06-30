500 هزة ارتدادية عقب زلزال ضرب غربي كوبا

كوبا - (أ ش أ)

أعلنت الخدمة الوطنية لرصد الزلازل تسجيل كوبا أكثر من 500 هزة ارتدادية في غرب البلاد، اليوم الأربعاء، بعد الزلزال الذي بلغت قوته 5.1 درجة والذي هز جزءًا كبيرًا من تلك المنطقة، أمس الثلاثاء.

وذكرت، وكالة أنباء برنسا لاتينا الكوبية، أنه وفقًا للتحديث اليومي الوطنية لرصد الزلازل، لم يتم تحليل العديد من هذه الهزات الارتدادية نظرًا لانخفاض حجمها وتداخل السجلات، والتي تشمل فقط تلك التي تزيد عن 1.2 درجة وحصريًا في محطة سوروا لهذا السبب.

يشار إلى أنه بعد مرور أربع وعشرين ساعة من حدوث الزلزال الذي رج المباني في بلدية سان كريستوبال ، في مقاطعة أرتميزا، والعديد من المدن المجاورة والمباني الشاهقة في مدينة هافانا، عاد كل شيء إلى طبيعته.