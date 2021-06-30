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باكستان: الشعب الأفغاني فقط من يستطيع حل الصراع في بلاده

09:12 م الأربعاء 30 يونيو 2021
باكستان: الشعب الأفغاني فقط من يستطيع حل الصراع في بلاده

وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي

باكستان - (أ ش أ)

أكد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، اليوم الأربعاء، أن الشعب الأفغاني فقط هو الذي يستطيع أن يحل الصراع الدائر في بلاده.

وقال قريشي -وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية الباكستانية- إن دور إسلام آباد هو تسهيل عملية السلام والمصالحة بين الأطراف المعنية في أفغانستان فقط.

ومن المقرر أن يُعقد، غدا الخميس، اجتماع لجنة الأمن القومي في حضور جميع الأحزاب البرلمانية الباكستانية لمناقشة الوضع في المنطقة وخاصة أفغانستان.

هذا المحتوى من

Asha
شاه محمود قريشي الشعب الأفغاني أفغانستان باكستان

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