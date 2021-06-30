باكستان: الشعب الأفغاني فقط من يستطيع حل الصراع في بلاده

باكستان - (أ ش أ)

أكد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، اليوم الأربعاء، أن الشعب الأفغاني فقط هو الذي يستطيع أن يحل الصراع الدائر في بلاده.

وقال قريشي -وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية الباكستانية- إن دور إسلام آباد هو تسهيل عملية السلام والمصالحة بين الأطراف المعنية في أفغانستان فقط.

ومن المقرر أن يُعقد، غدا الخميس، اجتماع لجنة الأمن القومي في حضور جميع الأحزاب البرلمانية الباكستانية لمناقشة الوضع في المنطقة وخاصة أفغانستان.