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متهم ثالث يعترف بالإدانة في أحداث اقتحام الكونجرس الأمريكي

08:49 م الأربعاء 30 يونيو 2021
متهم ثالث يعترف بالإدانة في أحداث اقتحام الكونجرس الأمريكي

اقتحام الكونجرس

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

كشفت وثائق قضائية، اليوم الأربعاء، أن عضو ثالث من تنظيم "حراس القَسَم" اليميني المتطرف سيعترف بارتكابه الاتهامات الإجرامية المرتبطة بأحداث الشغب واقتحام مبنى الكونجرس الأمريكي "كابيتول" يوم 6 يناير الماضي.

وذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية على موقعها الإلكتروني، أن الوثائق القضائية التي تم الكشف عنها مؤخرا تشير إلى أن المدعو مارك جرودس سيعترف بذنبه في تهمتين موجهتين إليه على صلة بأحداث الشغب، حيث يواجه جرودس اتهامًا بالتآمر لوقف أو تعطيل عملية التصديق على نتائج انتخابات الرئاسة وكذلك عرقلة الإجراءات الرسمية بالمساعدة والتحريض.

وكشفت الوثائق القضائية أن جرودس ومتهمين آخرين كانوا يركبون عربات جولف وتوقفوا بها في تقاطع شارعين على مقربة من الكابيتول يوم 6 يناير ثم ترجلوا في تشكيل عسكري متجهين إلى المبنى مستخدمين إشارات اليدين للحفاظ على التنسيق أثناء السير، قبل أن يجتاحوا بعض الحواجز الأمنية ويقتحموا الكابيتول للمشاركة في أعمال الشغب والتخريب.

هذا المحتوى من

Asha
اقتحام الكونجرس الكابيتول تنظيم حراس القسم أنصار ترامب

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