الإعلام الأمني: إصابة 15 عراقيًا في انفجار حي الصدر شرقي بغداد

إصابة 15 عراقيًا في انفجار حي الصدر

بغداد - (د ب ا)

أعلنت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية أن عبوة ناسفة انفجرت اليوم الأربعاء في أحد الأسواق في حي الصدر الشيعي شرقي بغداد.

ولم يكشف بيان خلية الإعلام الأمني تفاصيل عن حجم الأضرار والإصابات لكن شهود عيان ذكروا أن الانفجار وقع في سوق مريدي في حي الصدر المزدحم وأوقع 15 جريحًا في حصيلة أولية.

وأغلقت القوات الأمنية جميع الطرق المؤدية إلى مكان الانفجار فيما سارعت سيارات الإسعاف بنقل المصابين إلى المستشفيات القريبة.