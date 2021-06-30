واشنطن تدعو سلطات الاحتلال للامتناع عن هدم المنازل بالقدس

وكالات

دعت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء الأربعاء، إسرائيل إلى الامتناع عن هدم منازل الفلسطينيين في القدس، موضحة أن هذا يعيق حل الأزمة ويهدد بالتصعيد من جديد.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية جالينا بورتر، في مؤتمر صحفي مساء اليوم الأربعاء: "نعتقد أنه من المهم الامتناع عن أي خطوات قد تزيد التوترات وتجعل الاتفاقات الدبلوماسية أكثر صعوبة. وهذا ينطبق أيضًا على هدم المنازل.

وتشهد القدس تصعيدًا جديدًا، بعد أن اقتحمت قوات عسكرية ضخمة تابعة للجيش الإسرائيلي، ترافقها جرافات وآليات عسكرية، بلدة سلوان، ومحيط خيمة الاعتصام في حي البستان.

وكانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية أدانت الثلاثاء، قيام السلطات الإسرائيلية بهدم منزل ومنشأة تجارية عائدة للمقدسيين في بلدة سلوان في القدس المحتلة.

اندلعت اشتباكات الثلاثاء بين الشرطة الإسرائيلية وفلسطينيين في سلوان بالقدس الشرقية على خلفية هدم السلطات متجرًا فلسطينيًا. وقال نائب رئيس بلدية القدس أرييه كينج إن "نحو 20" مبنى في سلوان تلقت إشعارات بالهدم، موضحًا أنه سيتم إخلاء الأرض تمهيدا لإقامة حديقة ومبان عامة. ويقول فلسطينيون في المنطقة إن من شبه المستحيل الحصول على تصاريح بناء، ويرون أن الهدم هدفه طردهم من القدس.