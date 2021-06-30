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مناورات بالذخيرة الحية للجيش الجزائري قرب الحدود الليبية

07:21 م الأربعاء 30 يونيو 2021
مناورات بالذخيرة الحية للجيش الجزائري قرب الحدود الليبية

الجيش الجزائري


الجزائر - (د ب أ)

أشرف الفريق سعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الجزائري اليوم الأربعاء، على تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية بالقطاع العملياتي جنوبي شرق منطقة جانت المتاخمة للحدود مع ليبيا.

وقالت وزارة الدفاع الوطني في موقعها الرسمي إن هذا التمرين التكتيكي الذي اختير له شعار "نصر-2021"، يأتي تتويجًا للتمارين التكتيكية التي تم تنفيذها بمختلف النواحي العسكرية ويندرج في إطار اختتام سنة التحضير القتالي 2020/2021.

وأوضحت الوزارة أن الفريق شنقريحة، تابع عن كثب الأعمال القتالية التي قامت بها الوحدات البرية والجوية ووحدات الدفاع الجوي عن الإقليم المقحمة، وأن هذه الأعمال اتسمت باحترافية عالية في جميع المراحل وبمستوى تكتيكي وعملياتي عالي المستوى.

ويهدف التمرين الذي شهد تنفيذ عملية إنزال سريع بالحبال عبر مروحيات لمفرزة من القوات الخاصة إلى اختبار الجاهزية القتالية لوحدات القطاع، فضلاً عن تدريب القادة والأركانات على قيادة العمليات.

الجيش الجزائري مناورات عسكرية الذخيرة الحية سعيد شنقريحة

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