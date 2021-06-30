"يوروبول": إغلاق شبكة إلكترونية عالمية شكلت ملاذًا آمنًا لجرائم الإنترنت

امستردام - (د ب أ)

أعلنت وكالة الشرطة الأوروبية "يوروبول" اليوم الأربعاء أنه تم تفكيك شبكة إلكترونية عالمية كانت توفر ملاذا آمنا للجرائم السيبرانية، وذلك في إطار حملة واسعة ضمت وكالات إنفاذ القانون في تسع دول.

واستهدفت الحملة شبكة "DoubleVPN"، وهي خدمة كان يتم الإعلان عنها باللغة الروسية، ومن خلال ملتقيات بالانجليزية، خاصة بالجريمة الإلكترونية لأي شخص يريد إخفاء مصدر أمواله من الفدي، أو تصيد المعلومات، أو جرائم النصب والاحتيال الأخرى.

وأخفت الشبكة هويتها عبر تقديم ما يصل إلى أربع شبكات افتراضية خاصة "VPN"، وهي خدمات عادة ما تستخدم من أجل ربط أنظمة الكمبيوتر، دون اعتبار للمسافات أو القوانين المحلية.

وقال المدعي العام في هولندا، ويتيك كورن: "نود أن نوضح أنه لا يمكن أن تكون هناك أي ملاذات آمنة لمثل هذه النوعية من الجرائم. إن هذه الأعمال الإجرامية تدمر المجتمع الرقمي، وتمحو ثقة المواطنين والشركات في التكنولوجيا الرقمية، ولذلك يتعين إيقاف سلوكهم هذا."

وصادر المحققون الخادم الخاص بالشبكة التى تستخدمها "DoubleVPN"، وفي حالات عدة، تم وضع صفحات خاصة بهيئات إنفاذ القانون على مواقعها.

وقادت الشرطة الهولندية العملية، التي امتدت في أنحاء أوروبا، وإلى الولايات المتحدة وكندا.