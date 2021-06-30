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المرصد السوري: أكثر من 500 مرتزق نقلوا من وإلى ليبيا خلال يونيو

06:49 م الأربعاء 30 يونيو 2021
المرصد السوري: أكثر من 500 مرتزق نقلوا من وإلى ليبيا خلال يونيو

المرتزقة السوريين

وكالات

رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، عملية نقل جديدة للمرتزقة السوريين من وإلى الأراضي الليبية، حيث عاد إلى الأراضي السورية نحو 200 مرتزق، يوم الاثنين الماضي، فيما لا يزال أكثر من 300 عنصر في المعسكرات التركية داخل سوريا يتجهزون للانطلاق في وقت لاحق.

وذكرت مصادر للمرصد السوري التحاق عدد مماثل من المرتزقة بالفصائل التي تقاتل في ليبيا، في اليوم ذاته من وصول الدفعة الأخيرة عبر طائرة نقل عسكرية.

يشار إلى أن تركيا متهمة بتجنيد مرتزقة في ليبيا مقابل مرتب شهري وتنقلهم بطائرات عسكرية ومدنية.

وأشار المرصد، إلى ارتفاع أعداد المرتزقة في ليبيا منذ مطلع يونيو الجاري إلى أكثر من 500 عنصرًا.

المرتزقة السوريين المرصد السوري حقوق الإنسان ليبيا

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