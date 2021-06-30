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فلسطين تطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف الاستيطان والتهجير القسري

05:59 م الأربعاء 30 يونيو 2021
فلسطين تطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف الاستيطان والتهجير القسري

وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي

فلسطين - (أ ش أ)

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بالضغط على إسرائيل لوقف الاستيطان وهدم منازل الفلسطينيين وتهجيرهم منها بالقوة.

واعتبرت الخارجية الفلسطينية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن تمادي المستوطنين باستباحة الأرض الفلسطينية، هو نتيجة مباشرة لسياسة وقرارات حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وقناعتها بأن المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية لا تمارس ضغوطا عليها للجم المستوطنين، ووضع حد لانفلاتهم وتغولهم في الأرض الفلسطينية.

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وزارة الخارجية الفلسطينية الاستيطان التهجير القسري هدم منازل الفلسطينيين الاحتلال الإسرائيلي

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