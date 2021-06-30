فلسطين تطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف الاستيطان والتهجير القسري

فلسطين - (أ ش أ)

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بالضغط على إسرائيل لوقف الاستيطان وهدم منازل الفلسطينيين وتهجيرهم منها بالقوة.

واعتبرت الخارجية الفلسطينية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن تمادي المستوطنين باستباحة الأرض الفلسطينية، هو نتيجة مباشرة لسياسة وقرارات حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وقناعتها بأن المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية لا تمارس ضغوطا عليها للجم المستوطنين، ووضع حد لانفلاتهم وتغولهم في الأرض الفلسطينية.