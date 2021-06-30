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الرئيس الجزائري يعين أيمن بن عبد الرحمن وزيرا أول ويكلفه بتشكيل الحكومة

04:32 م الأربعاء 30 يونيو 2021
الرئيس الجزائري يعين أيمن بن عبد الرحمن وزيرا أول ويكلفه بتشكيل الحكومة

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون

الجزائر - أ ش أ

قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، تعيين أيمن عبد الرحمن وزير المالية في الحكومة المستقيلة، في منصب الوزير الأول (رئيس الوزراء) وكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة.

وأفاد بيان للرئاسة الجزائرية اليوم "طبقا لأحكام الدستور، ولا سيما المادة 91، الفقرتان 5 و7 منه، عيّن اليوم رئيس الجمهورية السيد عبدالمجيد تبون، السيد أيمن بن عبد الرحمن، وزيرا أول، وكلّفه بمواصلة المشاورات مع الأحزاب السياسية، والمجتمع المدني لتشكيل الحكومة،في أقرب وقت ممكن".

يذكر أن بن عبد الرحمن هو ثاني وزير أول يعينه الرئيس تبون بعد عبد العزيز جراد الذي شكلٍ الحكومة في يناير 2020 وأجرى عليها 3 تعديلات وزارية.

وأجرى الرئيس تبون خلال الايام الماضية مشاورات مع الأحزاب السياسية التي فازت في الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت في 12 يونيو الجاري.

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عبد المجيد تبون أيمن بن عبد الرحمن تشكيل الحكومة الجزائرية الجزائر

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