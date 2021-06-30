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عقب انتهاء مهمة أفغانستان.. جنود ألمان يصلون موطنهم

02:48 م الأربعاء 30 يونيو 2021
عقب انتهاء مهمة أفغانستان.. جنود ألمان يصلون موطنهم

الجيش الألماني

فونشتورف (ألمانيا) - (د ب أ):

عقب انتهاء مهمة الجيش الألماني في أفغانستان، هبطت أول طائرة على متنها جنود ألمان في ألمانيا.

وقال مراسل لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن أول طائرة من بين ثلاث طائرات نقل تابعة للسلاح الجوي الألماني هبطت عقب ظهر اليوم الأربعاء في مطار "فونشتورف" العسكري بولاية سكسونيا السفلى. ومن المنتظر أن تعقبها الطائرتان الأخريان خلال فترة قصيرة.

وبحسب بيانات الجيش الألماني، يوجد على متن الطائرات الثلاثة التي انطلقت معا ما مجموعه 264 رجلا وامرأة، من بينهم 20 رجلا من قيادة القوات الخاصة الذين تم نقلهم إلى أفغانستان لتأمين المعسكر في مزار الشريف، الذي كان قد تم إخلاؤه في اليوم السابق.

وتوقفت طائرات الجنود في جورجيا ليلا. وتخلى الجيش الألماني عن تنظيم استقبال كبير للجنود في فونشتورف بسبب جائحة كورونا.

وغادرت آخر مجموعة من الجنود الألمان العاملين ضمن مهمة "الدعم الحازم" بقيادة حلف شمال الأطلسي (ناتو) أمس الثلاثاء معسكرهم في مزار الشريف.

يُذكر أن 59 جنديا ألمانيا لقوا حتفهم في أفغانستان، من بينهم 35 قتلوا في هجمات أو خلال اشتباكات. وكلفت المهمة التي استغرقت نحو 20 عاما ألمانيا أكثر من 12 مليار يورو.

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