هاميلتون يبدي قلقه من حضور الجماهير في سباقات فورمولا-1

برلين - (د ب أ):

أبدى البريطاني لويس هاميلتون سائق فريق مرسيدس قلقه إزاء ازدحام المدرجات بالجماهير خلال سباقات سيارات فورمولا-1، في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال هاميلتون المتوج بطلا للعالم سبع مرات :"أنا أميل للحذر بشكل أكبر، وأفضل بدء المضي بتمهل بدلا من الذهاب مباشرة بأقصى سرعة."

ويتوقع أن يشهد سباق الجائزة الكبرى النمساوي المقرر يوم الأحد المقبل، حضور 60 ألف مشجع، كما يتوقع أن تشهد التجارب الحرة والرسمية والسباق حضور إجمالي 105 ألاف مشجع، كما سيجرى السماح بحضور 140 ألف مشجع خلال فعاليات سباق الجائزة الكبرة البريطاني، المقرر في 18 يوليو.

وقال هاميلتون إنه لا يريد أن يبدو سلبيا للغاية، وأكد أنه سعيد بالقيادة "أمام أفضل مشجعين في العالم"، لكنه يعي أيضا تزايد أعداد المصابين بعدوى فيروس كورونا وانتشار السلالة الجديدة من الفيروس المعروفة باسم "دلتا" في بلاده.

وأضاف هاميلتون، الذي تعرض للإصابة بالعدوى في العام الماضي وغاب عن سباق فورمولا-1 البحريني :"أشعر بالقلق".

وغابت الجماهير لأشهر عن سباقات فورمولا-1 ضمن الإجراءات التي تهدف للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا، لكن يبدو أن السماح بالحضور الجماهيري بكامل سعة المدرجات، أصبح وشيكا الآن.

ويشترط على المشجعين لدى دخولهم المدرجات، إبراز ما يثبت سلبية نتائج فحوص كورونا الخاصة بهم أو ما يثبت تلقيهم اللقاح المضاد للفيروس أو تعافيهم من الإصابة.

وقال سيبستيان كورتس مستشار النمسا على هامش سباق جائزة ستيريا الكبرى الذي أقيم يوم الأحد الماضي وتوج به ماكس فيرستابن سائق ريد بول :"علينا العودة إلى الحياة الطبيعية، والفعاليات الكبرى تشكل جزءا من هذا."

وتسعى إدارة فورمولا-1 إلى تطبيق جدول منافساتها الطموح والذي يتضمن 23 سباقا في بطولة العالم هذا الموسم، وهو أكبر عدد في تاريخ البطولة.

وألغي سباقي كندا وسنغافورة لكن تقرر إقامة سباقين في النمسا وتركيا بدلا منهما، ولا يمكن استبعاد إجراء تغييرات أخرى.

ويتصدر فيرستابن الترتيب العام لفئة السائقين ببطولة العالم بفارق 18 نقطة أمام هاميلتون حامل اللقب.