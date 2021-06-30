السلطات العسكرية الحاكمة في ميانمار تقرر الإفراج عن 700 سجين
هونج كونج - أ ش أ
ذكرت تقارير إخبارية، أن السلطات العسكرية الحاكمة في ميانمار قررت الإفراج عن 700 سجين.
وقالت صحيفة (ستاندرد) التي تتخذ من هونج كونج مقرًا لها، اليوم الأربعاء- أن زاو زاو قائد السجن لم يحدد طبيعة هؤلاء الذين سيتم الإفراج عنهم.
وأوضحت الصحيفة، أنه تم اعتقال أكثر من 5 آلاف شخص منذ استيلاء الجيش على السلطة في ميانمار في أول فبراير الماضي وإطاحته بحكومة الزعيمة أونج سان سوتشي المُنتخبة ديمقراطيًا.
ولم تذكر الصحيفة مزيدًا من التفاصيل في هذا الصدد.
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