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السلطات العسكرية الحاكمة في ميانمار تقرر الإفراج عن 700 سجين

12:08 م الأربعاء 30 يونيو 2021
السلطات العسكرية الحاكمة في ميانمار تقرر الإفراج عن 700 سجين

جيش ميانمار

هونج كونج - أ ش أ

ذكرت تقارير إخبارية، أن السلطات العسكرية الحاكمة في ميانمار قررت الإفراج عن 700 سجين.

وقالت صحيفة (ستاندرد) التي تتخذ من هونج كونج مقرًا لها، اليوم الأربعاء- أن زاو زاو قائد السجن لم يحدد طبيعة هؤلاء الذين سيتم الإفراج عنهم.

وأوضحت الصحيفة، أنه تم اعتقال أكثر من 5 آلاف شخص منذ استيلاء الجيش على السلطة في ميانمار في أول فبراير الماضي وإطاحته بحكومة الزعيمة أونج سان سوتشي المُنتخبة ديمقراطيًا.

ولم تذكر الصحيفة مزيدًا من التفاصيل في هذا الصدد.

هذا المحتوى من

Asha
ميانمار انقلاب ميانمار الإفراج عن سجناء السلطات العسكرية في ميانمار

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