السلطات العسكرية الحاكمة في ميانمار تقرر الإفراج عن 700 سجين

هونج كونج - أ ش أ

ذكرت تقارير إخبارية، أن السلطات العسكرية الحاكمة في ميانمار قررت الإفراج عن 700 سجين.

وقالت صحيفة (ستاندرد) التي تتخذ من هونج كونج مقرًا لها، اليوم الأربعاء- أن زاو زاو قائد السجن لم يحدد طبيعة هؤلاء الذين سيتم الإفراج عنهم.

وأوضحت الصحيفة، أنه تم اعتقال أكثر من 5 آلاف شخص منذ استيلاء الجيش على السلطة في ميانمار في أول فبراير الماضي وإطاحته بحكومة الزعيمة أونج سان سوتشي المُنتخبة ديمقراطيًا.

ولم تذكر الصحيفة مزيدًا من التفاصيل في هذا الصدد.