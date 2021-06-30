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ألمانيا تسحب آخر جنودها من أفغانستان بعد 20 عاما

12:04 م الأربعاء 30 يونيو 2021
ألمانيا تسحب آخر جنودها من أفغانستان بعد 20 عاما

الجيش الالمانى

برلين - أ ش أ

أعلنت ألمانيا رسميا مغادرة آخر جنودها من أفغانستان في انتهاء فصل تاريخي بعد 20 عاما.

وكتبت وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب كارنباور في تغريدة لها على تويتر اليوم /الأربعاء/ أنه "بعد نحو 20 عاما على الانتشار، غادر آخر جنود الجيش الألماني أفغانستان. وهم الآن في طريقهم إلى بلادهم".

ووصفت كرامب كارنباور هذه الخطوة بأنها "انتهاء فصل تاريخي"، قائلة إنه بهذا الانسحاب ينتهي فصل تاريخي وتنتهي مهمة صعبة، مثلت تحديا للجيش الألماني وأثرت فيه وأثبتت القوات جدارتها في القتال.

ووفقا لتقديرات الجيش الألماني، قُتل 59 جندياً ألمانيا خلال العملية العسكرية التي بدأت عام 2001.

وسرّعت القوات المسلّحة الألمانية مؤخراً وتيرة انسحابها بعد أن بادرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى تسريع وتيرة انسحاب قواتها المنتشرة في أفغانستان منذ 20 عاما.

هذا المحتوى من

الجيش الالمانى ألمانيا أفغانستان وزارة الدفاع الألمانية

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