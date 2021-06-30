الهند: وفاة 800 طبيب في الموجة الثانية لكورونا

نيودلهي - أ ش أ:

أعلنت الرابطة الطبية الهندية اليوم الأربعاء أن نحو 800 طبيب توفوا خلال الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد.

وذكر تلفزيون "سي إن إن" الأمريكي أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في الهند بلغ نحو 400 ألف حالة حتى الآن، إلا أنه لم يشر إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

وأعلنت الهند أمس تسجيل 37 ألفا و566 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 30 مليونا و316 ألفا و897 شخصا.​