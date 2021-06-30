إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال بنابلس

فلسطين - (أ ش أ)

أصيب عشرات الفلسطينيين الثلاثاء، بالاختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال الفعاليات الاحتجاجية على جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب محافظة نابلس.

ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن شابين فلسطينيين أصيبا إثر سقوطهما عقب استهداف قوات الاحتلال فعاليات الاحتجاج، وآخر بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وآخرين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، عولجوا ميدانيًا.