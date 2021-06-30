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برلمان سول يتبنى قرارًا يُدين خطة اليابان للتخلص من مياه مفاعل "فوكوشيما" بالبحر

12:23 ص الأربعاء 30 يونيو 2021
برلمان سول يتبنى قرارًا يُدين خطة اليابان للتخلص من مياه مفاعل "فوكوشيما" بالبحر

البرلمان الكوري الجنوبي

كوريا الجنوبية - (أ ش أ)

تبنى البرلمان الكوري الجنوبي، قرارًا يدين خطة اليابان للتخلص من المياه الملوثة من مفاعلها النووي المُدمر في فوكوشيما في البحر.

ذكرت وكالة أنباء "يونهاب" في نسختها باللغة الإنجليزية الثلاثاء، أن الجمعية الوطنية (البرلمان) أقرت خلال جلستها العامة القرار، دعت طوكيو إلى اتخاذ تدابير كافية لضمان التخلص الآمن من المياه المشعة في محطة فوكوشيما.

أُعد القرار من قبل الأحزاب الحاكمة والمعارضة بعد أن أعلنت الحكومة اليابانية قرارًا في أبريل لبدء إطلاق كميات هائلة من المياه المُشعة المخزنة في خزانات في محطة فوكوشيما النووية المحطمة خلال عامين.

وجاء في القرار أن "الجمعية الوطنية لجمهورية كوريا تدين بشدة قرار الحكومة اليابانية الأحادي الجانب بإلقاء مياه مخلفات (فوكوشيما) المُشعة الملوثة في البحر وتحث على سحب القرار على الفور.. إن الجمعية الوطنية لن تتسامح أبدًا مع أي إجراء من جانب الحكومة اليابانية يمكن أن يضر بصحة شعبنا"، وطالبت حكومة سول بوضع إجراءات مضادة فعالة واتخاذ رد دبلوماسي فعال.

وطالب القرار طوكيو باختيار طريقة معالجة المياه المشعة من خلال المشاورات الوثيقة مع الدول المجاورة، بما في ذلك كوريا الجنوبية.

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البرلمان الكوري الجنوبي اليابان مفاعل فوكوشيما كوريا الجنوبية

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