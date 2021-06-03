Masrawy logo white

دراسة: ثلثا سكان نامبيا يؤمنون أن الصلاة أفضل من اللقاح للوقاية من كورونا

10:57 م الخميس 03 يونيو 2021
دراسة: ثلثا سكان نامبيا يؤمنون أن الصلاة أفضل من اللقاح للوقاية من كورونا

نامبيا

ويندهوك- (د ب أ):

كشفت دراسة أن نحو ثلثي سكان نامبيا يؤمنون بأن الصلاة أكثر فعالية عن اللقاح في الوقاية من الإصابة بمرض كوفيد-19، وأن غالبية شعب تلك الدولة الواقعة بجنوب أفريقيا قلقون بشأن سلامة التطعيم.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس نقلا عن دراسة لشبكة "أفرو باروميتر" المستقلة لقياس المواقف العامة على موقعها الإلكتروني، أن نصف أهالي نامبيا يقولون إن من غير المرجح أن يسعوا للحصول على تطعيم حتى إذا أعلنت الحكومة أن اللقاح آمن.

وقالت الشبكة إن الإقبال البطيء على اللقاح في نامبيا يمثل "مصدر قلق كبيرًا" مع خطر ظهور موجة ثالثة من العدوى.

كانت نامبيا قد بدأت حملة التطعيم في مارس من هذا العام، ولم يتم تطعيم سوى نحو 5% من الإجمالي المستهدف من السكان وهو 1.5 مليون شخص.

وسجلت البلاد زيادة حادة للوفيات بمرض كوفيد-19، حيث توفي 307 أشخاص في الشهرين الماضيين من أصل 865 وفاة منذ تفشي الجائحة بالبلاد قبل عام.

ناميبيا فيروس كورونا لقاح كورونا تطعيم كورونا

الخبر التالى:

موسكو تستنكر موقف الاتحاد الأوروبي إزاء هبوط طائرة "ريان إير" في ألمانيا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
951

إصابات اليوم

42

وفيات اليوم

668

متعافون اليوم

264557

إجمالي الإصابات

15178

إجمالي الوفيات

193491

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:رئيس حي المرج يكشف تفاصيل جديدة في حريق المؤسسة العقابية

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا