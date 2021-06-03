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موسكو تسلم السفارة اليابانية مذكرة احتجاج على سلوك سفينة صيد يابانية

10:02 م الخميس 03 يونيو 2021
موسكو تسلم السفارة اليابانية مذكرة احتجاج على سلوك سفينة صيد يابانية

وزارة الخارجية الروسية

موسكو - (أ ش أ):

سلَّمت الخارجية الروسية مذكرة احتجاج للسفارة اليابانية في موسكو على سلوك سفينة صيد يابانية، دخلت المنطقة الاقتصادية الروسية الخالصة قرب جزيرة "ساخالين".

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان نقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية مساء اليوم الخميس، إن حرس الحدود الروسي رصد سفينة "إيهو مارو 172" اليابانية داخل المنطقة الاقتصادية الروسية بالقرب من جزيرة ساخالين في الشرق الأقصى الروسي.

وأضافت أن السفينة لم ترد على إشارات الإنذار وأثناء مغادرتها للمنطقة "قامت بمناورات غير آمنة تجاه زورق خفر السواحل الروسي، مما عرض سلامة طاقمه للخطر".

وأكدت "الخارجية الروسية" أن إجراءات حرس الحدود اتسقت بشكل تام مع التشريعات الروسية والقانون الدولي.

واقتاد حرس الحدود الروس السفينة اليابانية إلى ميناء كورساكوف الروسي للتحقيق في الحادث.

وكانت اليابان قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، أنها قدمت احتجاجا إلى موسكو على قرارها احتجاز قارب الصيد وطاقمه الأسبوع الماضي.

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الخارجية الروسية سفينة صيد يابانية السفارة اليابانية

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