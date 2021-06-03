Masrawy logo white

أمريكا تكشف عن خطة للتبرع بـ25مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا

09:52 م الخميس 03 يونيو 2021
أمريكا تكشف عن خطة للتبرع بـ25مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا

لقاح كورونا

لندن/واشنطن - (د ب أ):

كشفت الولايات المتحدة عن خطة للتبرع بـ 25 مليون جرعة من لقاح مضاد لمرض كوفيد -19 ، الذي يسبب فيروس كورونا ،يذهب معظمها إلى أمريكا الجنوبية وأفريقيا وآسيا عبر مبادرة تقاسم اللقاحات العالمية(كوفاكس).

وبعد تعرضها لضغوط للقيام بالمزيد لتوزيع اللقاحات في الخارج ، وعدت إدارة بايدن الشهر الماضي بأنها ستشارك 80 مليون جرعاتها بحلول نهاية يونيو الجاري .

وحددت الولايات المتحدة اليوم الخميس، كيفية تخصيص أول 25 مليونً لقاح، وهو إعلان تم إصداره أثناء اجتماع وزراء صحة مجموعة السبع في بريطانيا لمناقشة التهديد المستمر الذي يشكله الوباء.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان إن 75 في المئة على الأقل من هذه الجرعات - ما يقرب من 19 مليون - سيتم تقاسمها من خلال كوفاكس ،وهو برنامج تدعمه منظمة الصحة العالمية لتقديم اللقاحات للأشد احتياجا في العالم.

وسيتم تسليم الـ 6 ملايين جرعة المتبقية مباشرة إلى البلدان التي تشهد ارتفاعات كبيرة في الإصابات بكورونا ، وكذلك إلى حلفاء الولايات المتحدة المقربين. وتشمل هذه الدول كندا والمكسيك والهند وكوريا الجنوبية.

وقال بايدن "نحن نتشارك هذه الجرعات ليس للحصول على معاملة تفضيلية أو امتيازات . نحن نشارك هذه اللقاحات لإنقاذ الأرواح وقيادة العالم في وضع حد للوباء بقوة نموذجنا وقيمنا".

لقاح كورونا الولايات المتحدة كوفيد -19 فيروس كورونا كوفاكس

الخبر التالى:

بايدن يوقع مرسوما يحظر على الأمريكيين شراء أسهم 59 شركة صينية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
951

إصابات اليوم

42

وفيات اليوم

668

متعافون اليوم

264557

إجمالي الإصابات

15178

إجمالي الوفيات

193491

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:رئيس حي المرج يكشف تفاصيل جديدة في حريق المؤسسة العقابية

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا