أمريكا تكشف عن خطة للتبرع بـ25مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا

لندن/واشنطن - (د ب أ):

كشفت الولايات المتحدة عن خطة للتبرع بـ 25 مليون جرعة من لقاح مضاد لمرض كوفيد -19 ، الذي يسبب فيروس كورونا ،يذهب معظمها إلى أمريكا الجنوبية وأفريقيا وآسيا عبر مبادرة تقاسم اللقاحات العالمية(كوفاكس).

وبعد تعرضها لضغوط للقيام بالمزيد لتوزيع اللقاحات في الخارج ، وعدت إدارة بايدن الشهر الماضي بأنها ستشارك 80 مليون جرعاتها بحلول نهاية يونيو الجاري .

وحددت الولايات المتحدة اليوم الخميس، كيفية تخصيص أول 25 مليونً لقاح، وهو إعلان تم إصداره أثناء اجتماع وزراء صحة مجموعة السبع في بريطانيا لمناقشة التهديد المستمر الذي يشكله الوباء.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان إن 75 في المئة على الأقل من هذه الجرعات - ما يقرب من 19 مليون - سيتم تقاسمها من خلال كوفاكس ،وهو برنامج تدعمه منظمة الصحة العالمية لتقديم اللقاحات للأشد احتياجا في العالم.

وسيتم تسليم الـ 6 ملايين جرعة المتبقية مباشرة إلى البلدان التي تشهد ارتفاعات كبيرة في الإصابات بكورونا ، وكذلك إلى حلفاء الولايات المتحدة المقربين. وتشمل هذه الدول كندا والمكسيك والهند وكوريا الجنوبية.

وقال بايدن "نحن نتشارك هذه الجرعات ليس للحصول على معاملة تفضيلية أو امتيازات . نحن نشارك هذه اللقاحات لإنقاذ الأرواح وقيادة العالم في وضع حد للوباء بقوة نموذجنا وقيمنا".