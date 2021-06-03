الأمم المتحدة: البحر الأحمر مهدد بسبب خزان صافر

وكالات:

أعربت الأمم المتحدة، عن مخاوفها من أي تسريب نفطي محتمل لخوان صافر في ميناء الحديدة باليمن، لافتة إلى أن البحر الأحمر مهدد بسبب خزان صافر النفطي.

وقال بيان للأمم المتحدة، إنه "لم يخضع خزان سافر لمدة 6 سنوات، واحتمال تفشي غازات قابلة للاحتراق".

‏‎وتابعت "نطالب بتقييم حالة خزان صافر النفطي من خلال بعثة أممية".

وقالت إن "العالم سيرحب بتحقيق حلول مستدامة لأزمة خزان صافر النفطي".

وأعربت الأمم المتحدة، أمس، عن خيبة أملها من تصريحات صدرت عن جماعة الحوثي الإرهابية ، بأن جهود حل أزمة خزان صافر على البحر الأحمر مع الأمم المتحدة "وصلت إلى طريق مسدود"، وحمّلت الجماعةُ الأمم المتحدة المسئولية عن أي تداعيات.

وفي المؤتمر الصحفي اليومي من المقرّ الدائم بنيويورك، قال الناطق باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، إن تصريحات جماعة الحوثي الإرهابية مخيّبة للآمال، "ويبدو أنها تؤكد على أن الجماعة غير مستعدة لتقديم التأكيدات التي نحتاج إليها لنشر بعثة الأمم المتحدة في خزان صافر".

وكانت البعثة تسعى منذ سنوات إلى إجراء تقييم وبعض الصيانة الخفيفة الممكنة على ناقلة النفط صافر. وقال دوجاريك للصحفيين: "أذكركم أن الخزان يحمل 1.1 مليون برميل من النفط".