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تشيلي تعلق إعطاء لقاح استرازينيكا بسبب أثار سلبية محتملة

09:07 م الخميس 03 يونيو 2021
تشيلي تعلق إعطاء لقاح استرازينيكا بسبب أثار سلبية محتملة

لقاح أسترازينيكا

سانتياجو - (د ب ا):

قررت تشيلي تعليق إعطاء جرحة ثانية من لقاح استرازينيكا المضاد لكورونا للأشخاص دون سن الخامسة والأربعين .

وقال وزير الصحة إنريكي باريس إن السبب وراء التعليق يرجع لآثار سلبية محتملة على شخص يبلغ من العمر 31 عاما تلقى اللقاح.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن باريس قوله " الحكومة تنتظر نتائج تحقيق غدا الجمعة لتقرر ما إذا كانت ستستأنف التطعيم.

وقال الوزير " تلقت الحكومة اليوم الخميس 400 ألف جرعة جديدة من لقاح فايزر- بيونتيك.

كانت بلومبرج قد نقلت مؤخرا عن نائب وزير التجارة رودريجو يانيز قوله إن سبعة ملايين جرعة إضافية من لقاح سينوفاك الصيني وخمسة ملايين من فايزر سوف تصل بحلول نهاية العام إذا ما رأت السلطات الصحية أنها ضرورية.

يذكر ان تشيلي تعد واحدة من الدول الأسرع في العالم على صعيد تطعيم مواطنيها ، حيث أعطت جرعة واحدة على الأقل لأكثر من 40 % من السكان.

لقاح استرازينيكا تشيلي فيروس كورونا

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