إصابة 8 أشخاص بانفجار شمالي العاصمة العراقية (بغداد)

بغداد - (أ ش أ):

أوردت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم الخميس أن ثمانية أشخاص اصيبوا اثر انفجار "أسطوانة غاز" داخل مطعم شمالي بغداد.

ونقلت القناة عن مصدر أمني عراقي - لم تسمه - القول إن "اسطوانة غاز انفجرت مساء اليوم داخل مطعم بالقرب من كشك الامانات في باب المراد في مدينة الكاظمية".

وأضاف المصدر أن "الانفجار أسفر عن إصابة 8 أشخاص بجروح كحصيلة اولية".