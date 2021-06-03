إصابة 8 أشخاص بانفجار شمالي العاصمة العراقية (بغداد)
بغداد - (أ ش أ):
أوردت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم الخميس أن ثمانية أشخاص اصيبوا اثر انفجار "أسطوانة غاز" داخل مطعم شمالي بغداد.
ونقلت القناة عن مصدر أمني عراقي - لم تسمه - القول إن "اسطوانة غاز انفجرت مساء اليوم داخل مطعم بالقرب من كشك الامانات في باب المراد في مدينة الكاظمية".
وأضاف المصدر أن "الانفجار أسفر عن إصابة 8 أشخاص بجروح كحصيلة اولية".
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