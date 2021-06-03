لبنان:مسؤول أممي يشدد على أهمية منع تكرار أحداث مايو على الخط الأزرق

بيروت - (د ب أ):

شدّد رئيس بعثة القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) الجنرال ستيفانو ديل كول، على أهمية منع تكرار الحوادث التي وقعت في مايو الماضي على طول الخط الأزرق، وذلك في اجتماع ثلاثي ترأسه مع ضباط الجيشين اللبناني والإسرائيلي.

وترأس الجنرال ديل كول اليوم الخميس اجتماعا ثلاثيا استثنائيا مع كبار ضباط القوات المسلحة اللبنانية والجيش الإسرائيلي في موقع للأمم المتحدة في منطقة رأس الناقورة جنوب لبنان، بحسب بيان صادر عن اليونيفل.

وفي ضوء الأحداث العديدة التي وقعت على طول الخط الأزرق وعبره بين 13 و25 أيار في انتهاك للقرار 1701، شدد ديل كول "على أهمية منع تكرار مثل هذه الحوادث، وأشاد بالأطراف على دعمهم لليونيفيل في جهودها لتهدئة التوترات".

يذكر أن الخط الأزرق هو الخط الذي وضعته الأمم المتحدة بين لبنان من جهة وإسرائيل وهضبة الجولان المحتلة من الجهة الأخرى.

وتركزت المناقشات على الوضع على طول الخط الأزرق، والانتهاكات الجوية والبرية، بالإضافة إلى قضايا أخرى تدخل في نطاق ولاية اليونيفيل بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 1701 والقرارات الأخرى ذات الصلة.

وقال رئيس بعثة اليونيفيل "مع عودة الهدوء النسبي إلى المنطقة الأوسع، آمل أن نكون قد وضعنا هذه الحوادث الأخيرة وراءنا واستقينا الدروس منها لنحافظ على الاستقرار على طول الخط الأزرق. وسيتطلب ذلك جهودا منسقة بيننا جميعا للتدخل عند الضرورة ووقف التصعيد. والأهم من ذلك، يجب أن تكون جهودنا وقائية وليست رد فعل".

وتابع الجنرال ديل كول "استجاب الطرفان بشكل إيجابي لنداءاتي وعملا عن كثب مع اليونيفيل لاحتواء الوضع المتقلب، وأثني عليهما على ذلك". وأضاف: إن نواياكم لتجنب التصعيد كانت واضحة تماماً في أفعالكم".

يذكر أن الاجتماعات الثلاثية تعقد بانتظام تحت رعاية اليونيفيل منذ نهاية حرب عام 2006 في جنوب لبنان، وهي آلية أساسية لإدارة النزاع وبناء الثقة.