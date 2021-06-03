Masrawy logo white

هيئة الصحة البريطانية: متحور "دلتا" من كورونا الأكثر انتشارا في البلاد

08:00 م الخميس 03 يونيو 2021
هيئة الصحة البريطانية: متحور "دلتا" من كورونا الأكثر انتشارا في البلاد

بريطانيا

وكالات:

أعلنت هيئة الصحة العامة في بريطانيا أن متحور "دلتا" من كورونا المسجل لأول مرة في الهند، هو الأكثر انتشارا، وقد تزيد احتمالات دخول المصابين به للمستشفى مقارنة بمصابي متحور "ألفا".

وقالت: "5472 إصابة جديدة بدلتا جرى تسجيلها في الأسبوع الماضي، مما يرفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بهذا المتحور إلى 12431 حالة.

وأضافت: "فاقت ألفا التي رصدت للمرة الأولى في منطقة كنت في البلاد لتصبح الأكثر انتشارا في بريطانيا".

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أنها ستستخدم حروف الأبجدية اليونانية (اللاتينية) لتمييز متحورات كورونا الجديدة.

وسيتم إطلاق الأسماء الجديدة على المتغيرات التي تهم أو تثير القلق، من أجل تحديد أسهل وأكثر قابلية للفهم للسلالات الموجودة بالفعل والناشئة من كورونا.

وفقا لنظام الترميز الجديد لمنظمة الصحة العالمية، الذي سيتم تحديثه على موقع المنظمة الإلكتروني، فإن السلالة البريطانية "B.1.1.7" سميت على الحرف اللاتيني "ألفا"، وأصبحت السلالة الجنوب إفريقية "B.1.351" تحمل الحرف اللاتيني "بيتا"، فيما أعطيت السلالة البرازيلية "P.1" حرف "جاما"، والهندية "B.1.617.2"، الحرف "دلتا".

بريطانيا متحور دلتا من كورونا الهند منظمة الصحة العالمية متحورات كورونا الجديدة

الخبر التالى:

لبنان:مسؤول أممي يشدد على أهمية منع تكرار أحداث مايو على الخط الأزرق

كورونا.. لحظة بلحظة

951

إصابات اليوم

42

وفيات اليوم

668

متعافون اليوم

264557

إجمالي الإصابات

15178

إجمالي الوفيات

193491

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:البنك التجاري الدولي يوضح أسباب الحجز على أموال الفنان محمد رمضان

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا