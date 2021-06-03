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العثور على عبوة يشتبه بأنها ناسفة كانت على متن طائرة قادمة من تشاد في مطار باريس

07:44 م الخميس 03 يونيو 2021
العثور على عبوة يشتبه بأنها ناسفة كانت على متن طائرة قادمة من تشاد في مطار باريس

الخطوط الجوية الفرنسية

باريس - (أ ش أ):

كشف وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان أن السلطات عثرت على عبوة يشتبه في أنها "ناسفة" كانت على متن رحلة تابعة للخطوط الجوية الفرنسية بين العاصمة التشادية نجامينا وباريس.

وأكد وزير الداخلية الفرنسي - في تصريح أوردته قناة (فرانس 24) الإخبارية مساء اليوم /الخميس/ - أن الطائرة هبطت في مطار (رواسي) دون أية مشاكل تذكر.

وأضاف أن السلطات المعنية تقوم بالتحقيق في الحادث وكشف ملابساته.

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الخطوط الجوية الفرنسية مطار باريس تشاد عبوة ناسفة باريس وزير الداخلية الفرنسي

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