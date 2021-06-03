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مصر وفرنسا والأردن يشددون على أهمية وقف جميع الإجراءات الأحادية التي تقوض حل الدولتين

06:47 م الخميس 03 يونيو 2021
مصر وفرنسا والأردن يشددون على أهمية وقف جميع الإجراءات الأحادية التي تقوض حل الدولتين

وزراء خارجية مصر وفرنسا والأردن

وكالات:

في أعقاب القمة الثلاثية بين مصر وفرنسا والأردن في 18 مايو، والتزام قادة الدول بتنسيق العمل الإنساني للدول الثلاث، عقدت وزارات الخارجية المصرية والفرنسية والأردنية اجتماعًا تنسيقيًا عبر الفيديو كونفرانس اليوم الخميس، وفي إطار متابعةً جهود الدول الثلاث خلال الأيام القليلة الماضية من أجل تقييم الاحتياجات وحشد الموارد، فقد ساعد هذا الاجتماع على دفع الجهود المُنسَقة لكل من مصر وفرنسا والأردن بشأن خططها لمعالجة الأزمة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، ولا سيما في قطاع غزة.

وعلاوة على ضرورة وجود استجابة إنسانية فورية، شدّد ممثلو مصر وفرنسا والأردن على أهمية وقف جميع الإجراءات الأحادية التي تقوض حل الدولتين وفرص التوصل للسلام، وكذا ضرورة الحفاظ على الوضع الراهن للأماكن المقدسة. كما أعادوا التأكيد على التزامهم بحل الدولتين استنادًا إلى القانون الدولي والمحددات المتفق عليها، وهو الحل الوحيد الذي من شأنه تلبية تطلعات كل من الإسرائيليين والفلسطينيين بشكل دائم.

القمة الثلاثية فرنسا الأردن قطاع غزة القضية الفسطينية

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