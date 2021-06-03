لماذا يُعَد تلقيح المراهقين عملية معقدة جدا؟

روما- (أ ف ب):

بدأت ايطاليا، الدولة الأوروبية الأكثر تضررا بالوباء بعد بريطانيا، يوم الخميس تلقيح كل الفئات العمرية اعتبارا من سن 12 عاما.

وأعطت الوكالة الإيطالية للأدوية موافقتها على تلقيح المراهقين بين سن 12 و15 عاما والذين يشكلون شريحة سكانية تبلغ 2,3 مليون شخص.

في فرنسا أوصت هيئة الصحة العليا الخميس بفتح التلقيح ضد كوفيد-19 على مراحل للمراهقين فيما أعلن رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون عشية ذلك توسيع حملة التلقيح لفئة 12 الى 18 عاما اعتبارا من 15 يونيو.

وفي حين أوصت بفتح التلقيح سريعا أمام فئة 12 الى 15 عاما من المعرضين للإصابة او يعيشون مع أشخاص معرضين، فإنها طلبت الانتظار إلى أن يتقدم تلقيح الراشدين بشكل كاف، قبل تعميم اللقاح على هذه الفئة.

وقد لوحظ في عدة بلدان أوروبية أن تلقيح المراهقين عملية معقدة جدا لعدة اعتبارات منها مثلا تحفظ الأولياء على العملية حتى وإن كان المراهقون موافقين على مبدأ الاستفادة من اللقاحات. من هذه الاعتبارات أيضا عدم توافق الآباء والأمهات على إخضاع أبنائهم وبناتهم لعملة التلقيح. وتكثر هذه الخلافات أساسا لدى الأولياء المطلقين.