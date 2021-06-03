النرويج تستدعي سفير واشنطن بعد معلومات عن تجسس أمريكي على مسؤولين أوروبيين

وكالات:

استدعت أوسلو اليوم الخميس سفير الولايات المتحدة بعد الكشف عن معلومات حول تجسس أمريكي على مسؤولين سياسيين من أربع دول أوروبية بينها النرويج كما أفادت وسائل إعلام نروجية.

وقالت رئيسة وزراء النرويج ارنا سولبرغ بحسب ما نقلت عنها وكالة الانباء "ان تي بي"، "أنا مسرورة لأن الأمريكيين قالوا بوضوح إنهم غيروا ممارساتهم العام 2014 بشأن مراقبة حلفاء وإنهم يريدون التعاون معنا ومع آخرين لكشف ما حصل".

وأضافت "لقد استدعينا اليوم (الخميس) سفير الولايات المتحدة في أوسلو لمتابعة هذه الدعوة".