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نتنياهو: أعضاء تحالف بينيت ولابيد "يساريون خطيرون"

05:45 م الخميس 03 يونيو 2021
نتنياهو: أعضاء تحالف بينيت ولابيد "يساريون خطيرون"

بنيامين نتنياهو

تل أبيب- (بي بي سي):

هاجم رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو التحالف الجديد بين خصومه والذي قد يسدل الستارعلى حكمه المستمر لإسرائيل منذ 12 عاماً.

ودعا نتنياهو أعضاء الكنيست اليمينيين إلى منع التحالف من الوصول إلى الحكم.

وتوصلت ثمانية أحزاب معارضة إلى اتفاق للعمل معا لتشكيل حكومة جديدة في وقت متأخر من يوم الأربعاء. لكن هذا التحالف لا يزال بحاجة إلى مصادقة الكنيست لتولي السلطة.

وفي أول تعليق له منذ الإعلان عن التحالف الجديد حث نتنياهو أعضاء الكنيست (البرلمان) "المنتخبين بأصوات من اليمين" على معارضة التحالف، وانتقدهم في منشور على موقع تويتر ووصفهم بـ "اليساريين" و "الخطرين".

وسبق أن وصف الحكومة الجديدة المقترحة بأنها "احتيال القرن" قائلا إنها تعرض دولة وشعب إسرائيل للخطر.

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