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بريطانيا: تطعيم نصف البالغين ضد كورونا بشكل كامل

05:41 م الخميس 03 يونيو 2021
بريطانيا: تطعيم نصف البالغين ضد كورونا بشكل كامل

تطعيم كورونا في بريطانيا

لندن -(أ ش أ):

أعلنت السلطات البريطانية اليوم الخميس، اكتمال تطيعم نصف عدد البالغين في البلاد ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وصرح وزير اللقاحات البريطاني ناظم الزهاوي أن 50 بالمئة من البالغين في البلاد قد حصلوا على جرعتي اللقاح كاملتين قائلا إن الجهود ستستمر، ومعربا عن شكره لفرق العمل خلف هذا الإنجاز، وذلك حسبما نقلت قناة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية.

وكانت السلطات البريطانية أعلنت - أمس - حصول غالبية أعداد (ثلاثة أرباع) البالغين في البلاد على جرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد.

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