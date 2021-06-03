وزير خارجية البحرين يبحث مع وزير الاقتصاد الإماراتي علاقات التعاون

سانت بطرسبرغ- (أ ش أ):

بحث وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، خلال لقائه، بوزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري، تعزيز علاقات التعاون في المجالات كافة.

وأكد الجانبان - على هامش مشاركتهما في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي بروسيا الاتحادية، وفقًا لوكالة الأنباء البحرينية، اليوم الخميس- عمق العلاقات التي تجمع البحرين والإمارات وما تتسم به تلك العلاقات من رسوخ ومتانة وقوة، في ظل حرص واهتمام البلدين على تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات، مستعرضين الجهود المبذولة للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب بما يعود بالخير والمنفعة على البلدين.