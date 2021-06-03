بريطانيا تشكك في اتفاق حول "الشهادة الدولية للقاح كورونا"

لندن - (د ب أ):

شكك وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، في اتفاق سريع بشأن الشهادة الدولية الخاصة باللقاح المضاد لفيروس كورونا، بينما كان يستعد لاستقبال نظرائه في مجموعة السبع، في اجتماع وجها لوجه اليوم الخميس.

وقال هانكوك قبيل الاجتماع: "أخيرا، هناك عدد من الدول حول العالم قالت إنها من المؤكد أنها ستحتاج إلى الحصول على اللقاح من أجل السفر"، حسبما نقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه".

وتابع الوزير البريطاني: "نعمل الآن على التأكد من أن أي بريطاني هنا يمكنه رؤية وضع اللقاح الخاص به".

وأضاف: "ولكننا بعيدون بعض الشيء عن اتباع نهج متفق عليه دوليا بهذا الشأن".

ويرغب الوزراء في مناقشة سبل الحماية المشتركة من الأوبئة في المستقبل، لدى اجتماعهم في مدينة أكسفورد الواقعة على بعد نحو 80 كيلومترا شمال غرب لندن، والتي توجد بها "جامعة أكسفورد" التاريخية.

وتضم مجموعة السبع بريطانيا - التي تتولى الرئاسة هذا العام - بالاضافة إلى ألمانيا والولايات المتحدة وفرنسا وايطاليا وكندا واليابان.