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الملكة إليزابيث تستقبل الرئيس الأمريكي بعد مشاركته في قمة مجموعة السبع

04:07 م الخميس 03 يونيو 2021
الملكة إليزابيث تستقبل الرئيس الأمريكي بعد مشاركته في قمة مجموعة السبع

الملكة اليزابيث الثانية و الرئيس الأمريكي جو بايدن

لندن- (بي بي سي):

أعلن قصر باكينجهام، أن الملكة اليزابيث الثانية ستستقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن في 13 يونيو بعد مشاركته في قمة مجموعة السبع في بريطانيا.

وقال القصر إن الملكة ستلتقي الرئيس والسيدة الأميركية الأولى جيل بايدن في قلعة ويندسور بغرب لندن، وسيصبح بايدن الرئيس الأمريي الثالث عشر الذي تلتقي به الملكة، وسيكون الاجتماع أول لقاء رفيع لها منذ وفاة زوجها الأمير فيليب في أبريل.

وهي أول رحلة خارجية يقوم بها الرئيس الأمريكي منذ وصوله إلى سدة الحكم في يناير وأكبر حدث دبلوماسي يحضره شخصيا منذ تفشي وباء كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا.

وسيناقش قادة العالم خلال قمة مجموعة السبع م مجموعة من القضايا تشمل التغيرالمناخي وسبل مواجهة جائحة كورونا وسيتوجه بايدن إلى بروكسل للانضمام إلى قمة الناتو. ومن المقرر أيضا أن يلتقي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سويسرا يوم 16 يونيو-حزيران .

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الملكة اليزابيث الثانية جو بايدن لندن فيروس كورونا فلاديمير بوتين

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