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السفير السوري في موسكو: الأسد تلقى لقاح "سبوتنيك في" الروسي

03:59 م الخميس 03 يونيو 2021
السفير السوري في موسكو: الأسد تلقى لقاح "سبوتنيك في" الروسي

لقاح سبوتنيك لايت

موسكو- أ ش أ:

أعلن سفير سوريا لدى روسيا رياض حداد، الخميس، أن الرئيس السوري بشار الأسد تلقى لقاح "سبوتنيك في" الروسي المضاد لفيروس كورونا.

وقال حداد ـ حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية ـ إن بشار الأسد تلقى لقاح "سبوتنيك في" عقب تسليم موسكو الدفعة الأولى من هذا اللقاح الروسي، مضيفا أن سوريا تعمل حاليا على تطعيم عامة المواطنين عقب الانتهاء من تطعيم الأطباء وكبار المسؤولين في البلاد.

وأشار المسؤول الروسي إلى أنه لم يستطع أن يذكر على وجه الدقة كمية اللقاح التي تم توريدها لسوريا.

وكانت سوريا قد أجازت الاستخدام الطارئ للقاح الروسي في 22 فبراير الماضي.

هذا المحتوى من

لقاح سبوتنيك موسكو سوريا روسيا بشار الأسد فيروس كورونا

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