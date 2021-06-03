روسيا لا تستبعد إجراء انتخابات مبكرة في سوريا: خيار مُحتمل

وكالات:

قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف، إن إجراء انتخابات مبكرة في سوريا خيار محتمل في حال نجاح الحكومة والمعارضة هناك في تنسيق وإجراء إصلاح دستوري.

وقال بوجدانوف (وهو المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا) للصحفيين على هامش أعمال منتدى بطرسبورج الاقتصادي الدولي، الخميس: "إذا توصلت الأطراف السورية إلى اتفاق وسيتم تثبيت نتائج عملها، فمن الممكن إجراء انتخابات وفقا للدستور الجديد أو الإصلاح الدستوري، وقد يحدث ذلك بشكل مبكر وليس بعد سبع سنوات، حسب مقتضيات الدستور الحالي، لكن هذا الأمر يتطلب توافقا بين السوريين".

وأكد الدبلوماسي الروسي البارز أن هناك خططا لعقد اجتماع جديد بصيغة "أستانا" في عاصمة كازاخستان مدينة نور سلطان حتى نهاية يونيو الجاري، لافتا إلى أن موسكو ستجري الأسبوع القادم اتصالات مع تركيا وإيران بهذا الصدد، حسبما ذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية.

كما أعرب عن أمل موسكو في أن يتمكن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، من تنظيم اجتماع جديد للجنة الدستورية السورية في المستقبل القريب، مذكرة بأن فكرة طرحت أصلا لعقد هذا الاجتماع قبل الانتخابات الرئاسية التي جرت في سوريا مؤخرا.