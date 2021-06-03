الصحة العالمية تفند مزاعم صحف بريطانية حول النسخة النيبالية من كورونا

جنيف- (بي بي سي):

دحضت منظمة الصحة العالمية التقارير التي تناولتها عدد من الصحف البريطانية، حول تحور جديد من فيروس كورونا ظهر في نيبال، وبدأ ينتشر في أوروبا.

وفي تغريدة على تويتر، قالت منظمة الصحة العالمية إنها "ليست على علم بأي تحور جديد من فيروس كورونا في نيبال"، مضيفة أن التحورات المتداولة في البلاد هي ألفا (B117) و دلتا (B16172) و كابا (B16171)، لافتة إلى أن "التحور الفيروسي المنتشر في نيبال، الآن، هو التحور الذي تم اكتشافه لأول مرة، في الهند المجاورة".

وفي سياق متصل، نقلت الصحف المحلية عن المتحدث باسم وزارة الصحة النيبالية، د. كريشنا براسد باودل، القول إنه "ليس على علم بماهية التحور النيبالي من الفيروس؛ إذ لم نرصد مثل هذا التحور المزعوم في نيبال".

وأضاف باودل أنه راسل وزارة الصحة البريطانية بشأن التقارير الإخبارية البريطانية في هذا الصدد.