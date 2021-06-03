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الدنمارك تقر قانونًا لترحيل طالبي اللجوء إلى دول خارج أوروبا

01:18 م الخميس 03 يونيو 2021
الدنمارك تقر قانونًا لترحيل طالبي اللجوء إلى دول خارج أوروبا

الدنمارك تقر قانونًا لترحيل طالبي اللجوء

كوبنهاجن- (بي بي سي):

وافق البرلمان الدنماركي على مشروع قانون يسمح بترحيل طالبي اللجوء إلى دول خارج أوروبا.وسيتيح مشروع القانون للدنمارك نقل اللاجئين الذين يصلونها إلى مراكز لجوء في دول شريكة، قد تكون خارج أوروبا، حيث تبحث حالات مقدمي طلبات اللجوء، و صوت 70 نائبا لصالح القرارمقابل 24 نائبا عارضوا القرار.

و بأتي هذا القرار، رغم معارضة المنظمات غير الحكومية والأمم المتحدة التي تخشى أن يؤثر ذلك اعلى حقوق اللاجئين، و يمثل القرار ما يشبه القطيعة مع جهود وتوجهات الاتحاد الأوروبي لإصلاح قوانين الهجرة واللجوء .

سيسمح مشروع القانون للدنمارك بنقل اللاجئين الذين يصلون إليها من الاراضي الدانماركية إلى مراكز اللجوء في دولة شريكة خارج نطاق القارة الأوروبي، و يخشى النقاد من أن الخطة ستقوض أوضاع اللاجئين وتعرض حقوقهم للخطر.

و كانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين دعت الشهر الماضي الدانمارك لعدم تمرير مشروع القانون الذي قد يشكل سابقة خطيرة ويشجع بلدان أوروبية أخرى على اتباع سياسات مماثلة.

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