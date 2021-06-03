محكمة عسكرية في ميانمار تصدر أحكاما بالسجن بحق صحفيين اثنين

بانكوك- (د ب أ):

قضت محكمة تابعة للمجلس العسكري في ميانمار بمعاقبة صحفيين اثنين بالسجن لمدة عامين لكل منهما على خلفية تغطيتهما للاحتجاجات المناهضة للجيش.

وأدانت المحكمة، الواقعة في مدينة ميك جنوبي البلاد، الصحفيين بإثارة الفتنة، استنادا لقانون جنائي يعود إلى الحقبة الاستعمارية.

وذكرت منظمات حقوقية الليلة الماضية أن أونج كياو، المراسل لمحطة "صوت بورما الديمقراطية"، وزاو زاو المراسل الحر الذي يعمل لبوابة "ميزيما نيوز" الإخبارية الإلكترونية، كانا يغطيان الاحتجاجات المناهضة للانقلاب العسكري حتى تم اعتقالهما قبل أسابيع قليلة.

ودعت اللجنة الأمريكية لحماية الصحفيين، التي تناضل من أجل حرية الصحافة حول العالم، إلى الإفراج الفوري عن الصحفيين.

وقال شون كريسبين، ممثل اللجنة لجنوب شرق آسيا إن "نقل الأخبار ليس جريمة. وعلى المجلس العسكري في ميانمار التوقف عن سجن الصحفيين ومعاقبتهم بتهم ملفقة. عليهم أن يسمحوا للصحافة بالعمل بحرية".