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وزراء صحة مجموعة السبع يبحثون تقاسم اللقاحات مع الدول الفقيرة

11:50 ص الخميس 03 يونيو 2021
وزراء صحة مجموعة السبع يبحثون تقاسم اللقاحات مع الدول الفقيرة

وزراء صحة مجموعة السبع يبحثون تقاسم اللقاحات مع ال

لندن- (بي بي سي):

يجتمع وزراء صحة مجموعة السبع اليوم الخميس، لمناقشة تقاسم اللقاحات مع الدول الفقيرة وتحسين التعرف على الإصابات التي تنقلها الحيوانات قبل قمة الأسبوع المقبل في المملكة المتحدة.

وقالت الحكومة البريطانية إن وزراء من بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة سيتعهدون في اجتماع يعقد في أكسفورد "بمكافحة التهديدات الصحية المستقبلية من خلال العمل معًا لتحديد علامات الإنذار المبكر من الحيوانات والبيئة".

وقالت وزارة الصحة البريطانية إنهم سيوافقون على "نهج دولي جديد" لمنع انتشار الأمراض حيث إن ثلاثة أخماس جميع الإصابات تنتقل من الحيوانات إلى البشر.

يأتي الاجتماع في الوقت الذي تواجه فيه أغنى دول العالم ضغوطًا لبذل المزيد لمساعدة اللقاحات في الوصول إلى الدول الفقيرة التي لا تملك مخزونات كافية لبرامج التلقيح الشاملة.

وقال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك يوم الأربعاء إن أكثر من نصف مليار جرعة من لقاح أكسفورد/ أسترازينيكا قد تم طرحها على مستوى العالم ومعظمها ذهب "البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل".

لكن الدعوات تتصاعد للدول الغنية لتقاسم المزيد.

هذا المحتوى من

BBC
لندن اللقاحات الحكومة البريطانية كندا فرنسا بريطانيا ألمانيا مات هانكوك

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