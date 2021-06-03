واشنطن تعرض مكافأة ضخمة لاعتقال زعيم "القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي"

آلية مصفحة فرنسية ضمن قوة برخان تقوم بدورية في من

واشنطن- (أ ف ب):

عرضت الولايات المتّحدة الأربعاء مكافأة مالية قدرها 7 ملايين دولار مقابل أي معلومة تؤدّي إلى تحديد مكان وجود زعيم "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" أبوعبيدة يوسف العنابي.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إنّ المطلوب الجزائري، المعروف أيضاً باسم يزيد مبارك، أصبح في نوفمبر 2020 زعيماً للتنظيم خلفاً لمواطنه عبدالمالك دروكدال الذي قُتل في يونيو 2020 في شمال مالي بأيدي القوات الفرنسية.

وأضافت "نشجّع أيّ شخص لديه معلومات عن أبو عبيدة يوسف العنابي على إرسال رسالة نصيّة إلى المكافآت من أجل العدالة عبر سيجنال أو تليجرام أو واتساب (...) علماً أنّ كافة الاتّصالات والمعلومات ستبقى في سرية تامّة".

ولفتت الوزارة في بيانها إلى أنّ العنّابي كان "زعيماً لمجلس الأعيان في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وخدم في مجلس الشورى في التنظيم، كما شغل منصب المسؤول الإعلامي الأول للقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي".

وأوضح البيان أنّ العنّابي مُدرج منذ سبتمبر 2015 على القائمة الأمريكية للإرهابيين العالميين ومنذ فبراير 2016 على قائمة عقوبات الأمم المتحدة.

وحصل تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي على ولاء العديد من الجماعات الجهادية النشطة في منطقة الساحل، والتي انضوت منذ 2017 تحت لواء جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين".