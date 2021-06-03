اختطاف 136 تلميذا من مدرسة إسلامية في نيجيريا

أبوجا- (د ب ا):

أعلنت حكومة ولاية النيجر في نيجيريا، الخميس، اختطاف 136 تلميذا من مدرسة إسلامية.

ونقلت صحيفة "بريميوم تايمز" النيجيرية عن نائب حاكم الولاية أحمد كيتسو تأكيد عدد المختطفين .

وطمأن كيتسو أهالي التلاميذ المختطفين، وقال إن الحكومة تبذل قصارى جهدها لإعادة التلاميذ سالمين، مؤكدا على استعداد الحكومة لتقديم الدعم المستمر للوكالات الأمنية.