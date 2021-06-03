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اختطاف 136 تلميذا من مدرسة إسلامية في نيجيريا

10:05 ص الخميس 03 يونيو 2021
اختطاف 136 تلميذا من مدرسة إسلامية في نيجيريا

اختطاف تلاميذ في نيجيريا

أبوجا- (د ب ا):

أعلنت حكومة ولاية النيجر في نيجيريا، الخميس، اختطاف 136 تلميذا من مدرسة إسلامية.

ونقلت صحيفة "بريميوم تايمز" النيجيرية عن نائب حاكم الولاية أحمد كيتسو تأكيد عدد المختطفين .

وطمأن كيتسو أهالي التلاميذ المختطفين، وقال إن الحكومة تبذل قصارى جهدها لإعادة التلاميذ سالمين، مؤكدا على استعداد الحكومة لتقديم الدعم المستمر للوكالات الأمنية.

اختطاف تلاميذ نيجيريا حكومة ولاية النيجر

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