اختطاف 136 تلميذا من مدرسة إسلامية في نيجيريا
أبوجا- (د ب ا):
أعلنت حكومة ولاية النيجر في نيجيريا، الخميس، اختطاف 136 تلميذا من مدرسة إسلامية.
ونقلت صحيفة "بريميوم تايمز" النيجيرية عن نائب حاكم الولاية أحمد كيتسو تأكيد عدد المختطفين .
وطمأن كيتسو أهالي التلاميذ المختطفين، وقال إن الحكومة تبذل قصارى جهدها لإعادة التلاميذ سالمين، مؤكدا على استعداد الحكومة لتقديم الدعم المستمر للوكالات الأمنية.
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