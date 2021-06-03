قتيل بانفجار في منجم ذهب شرقي روسيا
موسكو- (د ب أ):
أفادت وسائل إعلام روسية بأن شخصا لقي حتفه جراء انفجار وقع الخميس في منجم ذهب في جمهورية بورياتيا شرقي البلاد.
ونقلت وكالة "تاس" عن مصدر في خدمة الطوارئ المحلية قوله إنه "وقع بالمنجم انفجار تلقائي لمواد متفجرة، ما أدى إلى مقتل شخص".
وكان هناك ثمانية أشخاص داخل المنجم لحظة الانفجار، وتمكن سبعة منهم من مغادرة موقع الحادث بأنفسهم، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية.
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