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اختتام المناورات العسكرية البحرية بين القوات السعودية والأمريكية

12:42 ص الخميس 03 يونيو 2021
اختتام المناورات العسكرية البحرية بين القوات السعودية والأمريكية

القوات البحرية الملكية السعودية

وكالات

ااختتمت في قاعدة الملك فيصل البحرية بمدينة جدة في السعودية، مناورات التمرين العسكري المختلط (تبادل الخبراء في الرماية) بين مشاة القوات البحرية الملكية السعودية ومشاة البحرية الأمريكية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" مساء الأربعاء أن التمرين يأتي في إطار تعزيز التعاون العسكري المشترك وتبادل الخبرات بين البحريتين، وتطوير قدراتهما في مجال عمليات الأمن البحري في المنطقة

القوات البحرية الملكية السعودية التمرين العسكري البحرية الأمريكية الملك فيصل البحرية مدينة جدة

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