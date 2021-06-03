اختتام المناورات العسكرية البحرية بين القوات السعودية والأمريكية
وكالات
ااختتمت في قاعدة الملك فيصل البحرية بمدينة جدة في السعودية، مناورات التمرين العسكري المختلط (تبادل الخبراء في الرماية) بين مشاة القوات البحرية الملكية السعودية ومشاة البحرية الأمريكية.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" مساء الأربعاء أن التمرين يأتي في إطار تعزيز التعاون العسكري المشترك وتبادل الخبرات بين البحريتين، وتطوير قدراتهما في مجال عمليات الأمن البحري في المنطقة
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