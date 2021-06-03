بعد تقديم تشكيل حكومته.. لابيد: سنحترم خصومنا وسنعمل على خدمة المجتمع الإسرائيلي

وكالات

‏أكد زعيم حزب "يش عتيد" الإسرائيلي يائير لابيد، أن حكومته المرتقبة ستحترم خصومها وستبذل كل ما في وسعها لتوحيد وربط جميع أجزاء المجتمع الإسرائيلي، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وتعهد لابيد، في الساعات الأولى صباح اليوم الخميس، بعد إبلاغه للرئيس الإسرائيلي بتمكنه من تشكيل ائتلاف حكومي، ‏بأن تعمل حكومته على خدمة جميع المواطنين الإسرائيليين الذين صوتوا لها والذين لم يصوتوا.

وكان مكتب الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، أعلن مساء الأربعاء، أن نفتالي بينيت سيكون رئيسًا للوزراء بالتناوب مع يائير لابيد، حسبما ذكرت العربية.

وتمكن زعيم حزب "يش عتيد" يائير لابيد، في وقت متأخر من ليل الأربعاء، قبل انتهاء المهلة المحددة له لتشكيل الحكومة، في تشكيل ائتلاف حاكم، وأبلغ رئيس دولة الاحتلال به.

وبذلك يتناوب الشريكان الرئيسيان في الائتلاف الجديد يائير لابيد وزعيم "يمينا" نفتالي بينت على رئاسة الوزراء بعد 12 سنة من رئاسة نتنياهو للحكومة الإسرائيلية