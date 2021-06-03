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نيجيريا تدين "تويتر" لحذف تغريدة للرئيس بوهاري

12:13 ص الخميس 03 يونيو 2021
نيجيريا تدين "تويتر" لحذف تغريدة للرئيس بوهاري

شركة تويتر

لاجوس - (د ب أ)

أدانت الحكومة النيجيرية شركة تويتر لحذفها تغريدة هدد فيها زعيم البلاد محمدو بوهاري بقمع الانفصاليين، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وقال وزير الإعلام لاي محمد للصحفيين في العاصمة أبوجا إن تصرفات عملاق وسائل التواصل الاجتماعي "مشبوهة".

وذكر الوزير أن الرئيس بوهاري له "الحق في التعبير عن استيائه وغضبه" بشأن الهجمات التي استهدفت عناصر الأمن في جنوب شرق نيجيريا مؤخرا.

وحذف تويتر تغريدة بوهاري لانتهاكها قواعده.

وذكر وزير الإعلام أن تويتر لم يحذف "التغريدات العنيفة" لزعيم حركة انفصالية.

وسعى نامدي كانو إلى إحياء محاولة ترجع إلى ستينيات القرن الماضي لإنشاء دولة بيافرا المستقلة، وهي انتفاضة أشعلت فتيل حرب أهلية لقي خلالها أكثر من مليون شخص حتفهم.

تويتر نيجيريا محمدو بوهاري الحكومة النيجيرية

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