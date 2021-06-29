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الصحة العالمية: المتحور "دلتا" أقل حدة في الأعراض مقارنة بالموجات السابقة

11:53 م الثلاثاء 29 يونيو 2021
الصحة العالمية: المتحور "دلتا" أقل حدة في الأعراض مقارنة بالموجات السابقة

منظمة الصحة العالمية

مصر - (أ ش أ)

قال الدكتور أحمد المنذري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، أنه تم الإبلاغ عن حوالي 11 مليون إصابة بكورونا، و216 ألف حالة وفاة في دول إقليم شرق المتوسط.

وأضاف في تصريح لقناة "إم بي سي مصر" اليوم الثلاثاء، أن هناك انخفاضًا في عدد الإصابات للأسبوع العاشر على التوالي واستقرار طفيف في عدد الوفيات، ولكن على الرغم من هذا إلا أن هناك عدد من البلدان أبلغوا عن زيادة في عدد الإصابات بحوالي 20% وزيادة في عدد الوفيات تجاوزت 20% في سلطنة عمان والكويت والبحرين والإمارات، مرجعًا ذلك لأسباب عديدة أهمها هو التحورات المثيرة للقلق مثل "دلتا" وكذلك عدم الالتزام نوعا ما بالتدابير الوقائية.

وتابع المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، أن الفيروس المتحور "دلتا" لديه القدرة على الانتشار بشكل أسرع من المتحورات السابقة، مشيرًا إلى أنه أقل حدة في الأعراض مقارنة بالموجات السابقة، وأن بعض دول شرق المتوسط دخلت الموجة الرابعة من فيروس كورونا حاليًا.

وقال المنذري، أن الفحوصات المخبرية التي تجرى تتناسب وتتوافق مع هذا وما زالت لديها القدرة على الكشف عن فيروس كورونا المتحور دلتا.

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منظمة الصحة العالمية أحمد المنذري المتحور دلتا فيروس كورونا

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